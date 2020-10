Jeiza descobre crime de Ritinha e fica com trunfo nas mãos · .

Jeiza (Paolla Oliveira) vai descobrir que Ritinha (Isis Valverde) cometeu um crime em A Força do Querer. A policial verá uma foto do casamento da paraense com Ruy (Fiuk) e perceberá que a rival é bígama. A loira, então, mostrará seu trunfo para Zeca (Marco Pigossi), que decidirá se vingar e processar a ex na novela das nove da Globo.

Sem querer, Edinalva (Zezé Polessa) será a responsável por expor o segredo da filha. A trambiqueira exibirá o registro do casório da “sereia” com o playboy para Nazaré (Luci Pereira) e Abel (Tonico Pereira) na venda. “O lerdo do teu filho achando que empatava Ritinha”, debochará ela.

A personagem de Paolla Oliveira chegará no estabelecimento e já será abordada pela espevitada. “Jeiza, você ainda não viu Ritinha casando”, afirmará Edinalva, mostrando a imagem da troca de alianças da herdeira.

Com ciúme da paraense, a lutadora decidirá esfregar a foto na cara de Zeca. A essa altura da trama de Gloria Perez, o motorista de ônibus terá desistido de dar entrada no divórcio com a ex-amada para que ela não possa se unir com Ruy oficialmente.

“Já viu isso aqui? E agora, como é que fica?”, questionará a filha de Cândida (Gisele Fróes). “Como é que fica o quê? Tô me ralando pra esses dois aí, quero mais que se lasquem”, rebaterá o marrento.

Zeca (Marco Pigossi) verá foto da ex casando

“Não podia se divorciar pra ela não se casar. Pois tá aí, casou”, disparará a loira. O ex-caminhoneiro ficará uma fera com a namorada. “Tu não fala assim comigo, não”, resmungará ele.

“Quer que eu fale como com você? Fiquei chateada, com raiva de ver essa foto. Ela lá vestidinha de noiva no bem-bom, e você me desconsiderando. Só por causa dessa porcaria de vingança”, dirá a agente da lei.

Os dois terão uma discussão nas cenas previstas para irem ao ar no próximo dia 15. Na sequência, Jeiza aparecerá desabafando com a mãe. A personagem de Gisele Fróes apontará que a filha está com ciúme de Ritinha.

“Eu tenho é raiva do Zeca ser essa besta que ele é”, afirmará a policial. “Ficava era contente. Se a garota casou sem o divórcio, Zeca tá liberado dessa vingança dele”, explicará Cândida.

Será dessa maneira que a lutadora perceberá que está com um trunfo nas mãos contra a filha de Edinalva. Após saber que bigamia é crime e pode dar até três anos de detenção, o herdeiro de Abel decidirá processar a ex-mulher

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança.

