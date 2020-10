Jeiza é quebrada ao meio com pedido de Zeca; saiba qual · .

Jeiza (Paolla Oliveira) será surpreendida pelos atos de romantismo de Zeca (Marco Pigossi) em A Força do Querer. Além de avisar que finalmente resolveu dar sequência ao processo do seu divórcio de Ritinha (Isis Valverde), ele pedirá a policial em casamento na novela das nove. Durona, a policial se derreterá toda e se renderá à paixão pelo paraense.

Os dois estarão em um bar quando ele anunciar: “Mandei tocar o divórcio de uma vez. Quero tocar nossa vida logo. Eu percebi que estava sendo uma besta de ficar empatando minha vida por causa daquela cobra”.

Jeiza ficará surpresa com a empolgação do namorado, que já vai sugerir que os dois passem a morar juntos. “Peraí, você está falando de casar? Agora?”, ela questionará, confusa.

Zeca afirmará que se casaria com ela no mesmo dia, mas a lutadora ainda ficará na defensiva e achará que aconteceu algo estranho para ele agir assim. “Aconteceu que eu gosto de ti de verdade. Te quero do meu lado nessa vida, quero ter um bando de filho contigo. A gente vai dar muito certo junto. Tamo dando já”, vai se declarar o motorista.

Os dois lembrarão como tiveram birra um com o outro quando se conheceram e se divertirão. Zeca, então, pegará a mão de Jeiza e fará uma aliança com guardanapo de papel. A loira ficará com lágrimas nos olhos com o pedido de casamento implícito e deixará o rapaz preocupado.

“O que foi? Não queres, não?”, ele perguntará. “Eu quero. Quero sim”, responderá Jeiza. Os dois engatarão um beijo romântico para selar a nova fase da relação.

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar no ano que vem.

