Jéssica ‘Bate-Estaca’ estreia no peso mosca contra número 1 do ranking

A lutadora Jéssica ‘Bate-Estaca vai estrear em nova categoria, neste sábado. ‘Ex-campeã da categoria peso-palha, a brasileira vai debutar na divisão dos moscas (até 56,7kg) no UFC ‘Ortega x Jung’, que acontece neste sábado,em Abu Dhabi. A paranaense encara a americana Katlyn Chookagian, número 1 do ranking, que venceu três das últimas quatro lutas. O evento será realizado na Ilha da Luta.

A luta principal, pela divisão dos penas (até 65,8kg), será entre o americano Brian Ortega e sul-coreano Chan Sung Jung, O “Zumbi Coreano”, ganhou um tempero especial. Dana White, presidente do UFC, garantiu que o vencedor do duelo entre os dois terá o direito de desafiar o atual campeão Alexander Volkanovski, em busca do título da categoria.

Pela mesma divisão, o paulista Thomaz Almeida enfrenta o americano Jonathan Martinez depois de quase três anos de ausência por causa de uma lesão no olho. Ainda no card principal, o mato-grossense Cláudio ‘Hannibal’ tenta manter a invencibilidade no UFC diante do americano James Krause.

Já a mineira Poliana Botelho tem pela frente a canadense Gillian Robertson, 15ª no ranking da categoria peso-mosca. A brasileira, que neste sábado sobe pela quinta vez ao octógono do UFC, fez uma participação na novela ‘A Força do Querer’, que está no ar na TV Globo em edição especial. Na ficção, Poliana interpretou ela mesma no capítulo final da trama, quando a personagem Jeiza Rocha (Paolla Oliveira) conquista o tão sonhado cinturão do UFC.

Programação UFC Ortega x Jung



CARD PRELIMINAR:



Peso-leve: Jamie Mullarkey x Fares Ziam

Peso-galo: Said Nurmagomedov x Mark Striegl

Peso-meio-pesado: Gadzhimurad Antigulov x Maxim Grishin

Peso-médio: Jun Yong Park x John Phillips

Peso-mosca: Poliana Botelho x Gillian Robertson

CARD PRINCIPAL:



Peso-leve: Mateusz Gamrot x Guram Kutateladze

Peso-meio-médio: Cláudio Hannibal x James Krause

Peso-pena: Thomas Almeida x Jonathan Martinez

Peso-meio-pesado: Jimmy Crute x Modestas Bukauskas

Peso-mosca: Katlyn Chookagian x Jéssica Bate-Estaca

Peso-pena: Brian Ortega x Chan Sung Jung