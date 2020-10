Jesus insiste, e Benfica pode tirar Lucas Veríssimo do Santos por até R$ 46,7 milhões, dizem jornais

A pedido do técnico Jorge Jesus, o Benfica insiste na contratação do zagueiro Lucas Veríssimo, do Santos.

As informações são dos jornais portugueses “A Bola” e “Record”.

Depois de não conseguir o defensor português Rúben Semedo, do Olympiacos, o time de Lisboa foi atrás do brasileiro, que tem 25 anos.

Lucas Veríssimo foi sondado nas últimas horas também pelo Porto, mas o salário exigido pelo brasileiro não era compatível com a folha salarial da equipe.

Os jornais dizem que os últimos detalhes deverão ser resolvidos em breve para que a venda por até 7 milhões de euros (R$ 46,7 milhões) seja fechada.

Punido pela Fifa por causa da dívida pela compra do zagueiro Cléber Reis, do Hamburgo-ALE, a equipe brasileira precisa de dinheiro para não levar outra punição.

O Santos recusou recentemente uma oferta de 4 milhões de euros do Braga, de Portugal.