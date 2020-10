Jets liberam Le’Veon Bell após não encontrar interessados em troca

Uma notícia que, com certeza, vai movimentar o mercado da NFL. O running back Le’Veon Bell foi dispensado pelo New York Jets na noite desta terça-feira e agora é um agente livre. A equipe vinha tentando uma troca envolvendo o atleta por semanas, desde a última janela de negociações do ano passado. Não houve interessados. A equipe acabou decidindo pela liberação após o último entreveiro do jogador com o técnico Adam Gase. Bell utilizou as redes sociais para curtir comentários que criticavam os Jets por não o utilizarem com mais frequência. Na derrota para o Arizona Cardinals, no último domingo, apenas uma bola foi lançada para Bell.

O running back ficou fora por três jogos e retornou justamente contra os Cardinals. A relação do atleta com Gase nunca foi das melhores. O head coach dos Jets, inclusive, criticou a atitude do jogador, apontando que insatisfações devem ser levadas diretamente a ele.

O salário médio de Bell era, no momento, o quarto maior da Liga, atrás, apenas, de Christian McCaffrey, Alvin Kamara e Ezekiel Elliott. Ele havia assinado com os Jets há pouco mais de um ano e meio. O vínculo era por quatro anos, com um valor total de US$ 52,5 milhões. O atleta parece ter se dado como satisfeito com a saída dos Jets. Postou um emoji de ‘high five’ em sua conta nas redes sociais.

Pouco depois, ele postou uma foto com os dizeres:

– Tenho muito a provar. Estou pronto para seguir – escreveu Le’Veon Bell.

A liberação de Le’Veon Bell deixa para trás US$ 15 milhões em salários em 2020 e outros US$ 4 milhões em 2021. O running back faturou R$ 28 milhões para atuar por apenas 18 jogos por Nova York. Foram 863 jardas terrestres para três touchdowns e 500 jardas recebidas para um TD.