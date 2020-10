Jim Carrey imita Joe Biden em humorístico Saturday Night Live · .

Um dos comediantes mais famosos na década de 1990, Jim Carrey apareceu no humorístico Saturday Night Live de sábado (3) como o político Joe Biden, rival de Donald Trump na eleição para presidente dos Estados Unidos. O episódio marcou a estreia da 46ª temporada do programa, um dos mais tradicionais da TV americana.

Curiosamente, Carrey fez parte do elenco do In Living Color (1990-1994), uma das atrações de humor que tentou bater de frente com o SNL, sem sucesso. Depois, ele apresentou o programa da NBC em três ocasiões diferentes: em maio de 1996, janeiro de 2011 e outubro de 2014.

A aparição como Biden é a primeira de Carrey, que vai repetir a imitação várias vezes ao longo da temporada –e nos próximos anos, caso o político seja eleito presidente. Algo parecido ocorreu com Alec Baldwin, que começou a imitar Donald Trump em 2016 e não parou mais. Ele até venceu o Emmy em 2017 por suas participações como o empresário que se tornou líder do país.

Anteriormente, Biden foi parodiado no SNL por outros quatro atores: Kevin Nealon (em 1991), Jason Sudeikis (a partir de 2008), Woody Harrelson (no ano passado) e John Mulaney (em fevereiro deste ano).

Depois do sucesso no cinema, Carrey voltou a se dedicar à TV nos últimos anos e chegou a protagonizar a comédia Kidding (2018-2020), pela qual foi indicado ao Globo de Ouro no ano passado. No cinema, ele apareceu recentemente em Sonic, O Filme, na pele do vilão Dr. Robotnik.