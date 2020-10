Jô vive seu maior jejum de gols no Corinthians desde 2005

O Corinthians não vive uma boa fase na temporada. A equipe está perto da zona de rebaixamento do Brasileirão, na 15ª posição e não vem conseguindo fazer muitos gols nas partidas. Nos últimos quatro jogos, os comandados de Dyego Coelho fizeram apenas um gol, no empate contra o Santos, por 1 a 1, na Neo Química Arena.

Com tanta dificuldade para criar no setor ofensivo, os números de atacantes do Timão não são bons. Prova disso é a falta de gols de Jô, principal peça no sistema de ataque da equipe. O camisa 77 não marca há seis jogos, pior sequência desde que sua primeira passagem, entre os anos de 2003 e 2005.

Há mais de um mês que Jô não balança as redes. O último gol marcado por ele foi contra o Botafogo, dia 05 de setembro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atacante marcou o gol de empate por 2 a 2, na Neo Química Arena. A fase dele vinha sendo boa. Eram cinco gols marcados em onze jogos desde o seu retorno.

Contratado na paralisação por conta da pandemia de Covid-19, Jô começou bem sua terceira passagem pelo clube, marcando logo na estreia contra o Red Bull Bragantino, nas quartas de final do Campeonato Paulista. Ele ainda marcou o gol que levou a decisão do estadual pros pênaltis contra o Palmeiras.