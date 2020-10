João Paulo se inspira em Rafael no Santos e lamenta situação de Raniel e Sánchez: “Vamos jogar por eles”

Após se destacar na vitória contra o Olimpia, por 3 a 2, na última quinta-feira, no Paraguai, pela Libertadores, João Paulo revelou se inspirar em Rafael Cabral, ex-Santos.

Diversos torcedores do Peixe compararam a atuação de João com a de Rafael em 2011 logo após a partida. Na ocasião, o ex-jogador fechou o gol contra o América (MEX), fora de casa, confirmando a vaga nas quartas. Na sequência, o Santos levou a taça.

– Me inspiro muito nele. O Rafa é um grande goleiro e fez história aqui. Se o final dessa história for o mesmo será maravilhoso, já que em 2011 ele fez essas defesas e terminou sendo campeão da Libertadores. Venho trabalhando para que a gente consiga conquistar nossos objetivos – disse.

João também lamentou as baixas no time de Cuca. Sánchez teve constatado o rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, enquanto Raniel apresentou uma trombose venosa profunda na perna direita.

Chateado com a situação, o goleiro afirmou que o time irá buscar a vitória por eles e valorizou a dupla.

“Com certeza vamos jogar por eles. Sánchez e Raniel são dois jogadores muito importantes para nós. O Sánchez é um dos líderes do grupo. Estamos na torcida pela recuperação deles e vamos em busca dessa vitória amanhã para os dois. A gente sabe da situação difícil do Goiás no campeonato, mas temos consciência de que será um jogo bem complicado. “, concluiu João.