Jogador do Náutico faz parto da própria filha e compartilha vídeo do momento nas redes sociais; veja!

O lateral do Náutico, Bryan Borges, passou por uma experiência ímpar na vida na quinta-feira. Impossibilitado de chegar ao hospital com a esposa que estava em trabalho de parto, o atleta teve que fazer o parto da própria filha na área comum do prédio onde mora com a família.

– Só gratidão a Deus. Não poderia ser melhor… fiz o parto da minha filha. Obrigado meu Deus – disse o jogador nas redes, comemorando nascimento da pequena Cecília.

O jogador compartilhou ainda um vídeo de 10 minutos, da câmera de segurança do prédio onde a família vive, mostrando todo o processo de trabalho de parto da esposa.

– Compartilhar com vocês o parto da minha filha. Somente agradecer a Deus por tudo. @myllenabarbosa obrigado mamãe guerreira por me deixar tranquilo a todo momento. – disse.

VEJA O VÍDEO

Ver essa foto no Instagram Compartilhar com vocês o parto da minha filha. Somente agradecer a Deus por tudo. @myllenabarbosa obrigado mamãe guerreira por me deixar tranquilo a todo momento. 🙏🏽🙏🏽🙏🏽😭😭😭😭❤️❤️❤️❤️ Uma publicação compartilhada por Bryan Mascarenhas (@bryanborges31) em 2 de Out, 2020 às 7:55 PDT