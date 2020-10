Jogador do RB Bragantino e refugiado congolês são únicos brasileiros em lista do futuro de jornal inglês

O jornal inglês Guardian fez uma lista com 60 dos melhores nomes do futebol no mundo nascidos em 2003. Bruno Gonçalves e Metinho são os dois brasileiros presentes na relação.

“Considerado o melhor jogador brasileiro nascido em 2003, Bruno Gonçalves é um misto de velocidade e habilidade técnica”, diz o texto sobre o atacante de 17 anos, que está desde 2015 no Red Bull Bragantino, “após ter falhado em tentativas de jogar por Corinthians e São Paulo”.

“Este jovem pode ter um grande futuro, mas, ele diz, seu principal objetivo é permanecer humilde e comprar uma casa para sua mãe, que é empregada doméstica em São Paulo”.

Outro nome apontado pela relação do jornal inglês é Abemly Meto Silu, conhecido como Metinho, que nasceu no Congo e foi ao Brasil quando tinha um ano de idade, em meio a um cenário de perseguição religiosa em seu país natal. O meio-campista do Fluminense já completou 17 anos.

“Sua grande inspiração é Paul Pogba, não apenas pelo futebol do francês, mas por conta de sua aparência também. Alguns torcedores o chamam de ‘Pogbinha’. No último ano, ele obteve cidadania brasileira e está livre para atingir seu principal sonho: jogar pela seleção brasileira.”