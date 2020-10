Jogador “mais forte do mundo”, Akinfenwa pode rumar ao WWE

O atacante Adebayo Akinfenwa, conhecido por ser o “jogador mais forte do mundo”, pode estar trocando de esporte. De acordo com o jornal inglês The Sun, o atleta, de 38 anos, negocia com o dono do WWE, Vince McMahon, para participar do evento de luta livre norte-americano.

Atualmente no Wycombe Wanderers, Akinfenwa participou da campanha que garantiu o acesso do clube à segunda divisão inglesa na temporada passada. Na ocasião, ele mandou um recado ao vivo para o técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, e a resposta do treinador alemão viralizou nas redes.

Fã declarado do evento WWE, o jogador postou, nesta quinta-feira, nas redes sociais um vídeo em que se declara para o draft do WWE e se mostra aberto à ideia. Se é uma brincadeira ou uma jogada comercial, ainda não sabemos. Mas força não será problema para o atacante inglês no próximo desafio.

