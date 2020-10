Jogadores do Bayern lamentam falta da torcida em momento vitorioso

A última temporada do Bayern de Munique foi perfeita dentro de campo. O time conquistou todos os torneios que disputou, incluindo a Liga dos Campeões, título que não vinha desde 2013. Entretanto, todos os jogadores falaram sobre a falta que a torcida faz nos estádios, quando deram seus depoimentos à revista oficial do clube. Um dos que comentou sobre o momento e aproveitou para agradecer os fãs foi o goleiro Manuel Neuer.

“Mesmo que tenhamos aprendido a lidar com esta situação, é importante agradecer os torcedores. Obrigado pela paixão e proximidade que nos faz ser a família Bayern. Por favor, não deixem de nos apoiar. Sejam persistentes e continuem tendo orgulho do que já alcançamos juntos. Não vejo a hora de voltar a dividir experiências nos estádios com vocês. Nós, do time, sentimos muito a sua falta”.

FC Bayern Magazin 51

Outro jogador que viveu um momento mágico na temporada foi Kingsley Coman. O francês marcou o gol decisivo na final da Liga dos Campeões, contra seu ex-clube, o PSG. Quando descreveu o sentimento, o jogador também lembrou a ausência da torcida no estádio, tornando a comemoração mais silenciosa.

“Era um sonho de criança, ainda nem acredito que fiz isso. No momento, foi uma explosão interna, mas infelizmente muito silenciosa nas arquibancadas. Nós sentimos muito a falta da torcida. Eles que nos empurram e quando estamos cansados, durante o jogo, eles nos dão uma energia extra”.