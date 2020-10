Jogo de duplas do feminino é investigado por suspeita em Roland Garros

Um jogo da chave feminina de duplas em Roland Garros estaria sob investigação por possível manipulação, de acordo com informação de jornal alemão Welt.

A partida em questão foi a vitória das romenas Patricia Tig e Andreea Mitu por 7/6 (10/8) 6/4 sobre a americana Madison Brengle e Yana Sizikova na primeira rodada.

foi notado por membros de casa de apostas um volume anormal no quinto game do segundo set e aberta uma investigação da polícia de acordo com o jornal. O TIU, Unidade de Integridade do Esporte, e o Sportradar não quiseram comentar.