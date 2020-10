‘Jogo em qualquer uma no meio’

Depois do presidente Sérgio Sette Câmara anunciar na sexta-feira, o Atlético-MG confirmou oficialmente a contratação do meia-atacante Matías Zaracho, do Racing.

O clube deu detalhes do contrato do argentino, que terá duração até 15 de outubro de 2025. Zaracho, inclusive, falou pela primeira vez como jogador do clube alvinegro.

“Muito ansioso, contente por estar neste clube e com muita vontade de começar. Jogo como armador em qualquer posição do meio-campo. Com muita chegada, muito jogo e resistência. Sempre jogando para cima”, disse.

Zaracho em ação pelo Racing, em partida do Campeonato Argentino Divulgação/Getty Images

“Ansioso por começar a jogar e demonstrar dentro do campo. Na Argentina, os torcedores também são apaixonados. Conversei com Tomás Andrade e ele me disse como é o clube, como é a torcida. Me deu referências boas. Estou feliz e esperando começar”, concluiu.