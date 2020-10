Jogo melhora no segundo tempo, mas Fortaleza e Atlético-GO empatam sem gols

Jogando na Arena Castelão, o Fortaleza ficou no empate sem gols ao receber o Atlético-GO nesse domingo (4). O panorama desse resultado não foi positivo para nenhum dos lados já que, enquanto o Leão do Pici segue com 17 pontos na 10ª posição, o Dragão vem logo atrás com 15 unidades em 11º.

MOBILIDADE SEM EFETIVIDADE

​

Diferente do habitual jogo de intensidade com marcação alta, o Leão do Pici preferiu adotar a marcação de linhas mais baixas, dentro da sua própria intermediária, enquanto o time visitante tentava sem muito sucesso penetrar a defesa do Tricolor. Por sua vez, na retomada da posse, os comandados de Rogério Ceni visavam a saída rápida ao ataque que poderia ser favorecida pela ausência de centroavante no trio de ataque montado com Romarinho, David e Yuri César. Todavia, tampouco essa movimentação surtia efeito, fazendo com que os arqueiros Felipe Alves e Jean trabalhassem pouco.

Dentro desse contexto, na etapa inicial quem conseguiu a melhor oportunidade foi o Fortaleza quando David conseguiu escapar dos marcadores e bateu forte, rasteiro, para o goleiro do time de Goiânia fazer uma defesa complicada seguida da presença da zaga tirando o perigo.

FALTOU POUCO!

Começando com atitude mais avançada e passes mais incisivos do que o fez nos primeiros 45 minutos, o time do Pici rapidamente conseguiu organizar uma chegada de extremo perigo ao gol defendido por Jean. Depois de bola que rondou a área em cruzamento muito forte, ela caiu nos pés de Romarinho que matou no peito e bateu firme, com o peito do pé, fazendo a pelota explodir no pé da trave direita do Atlético-GO. Chance incrível não aproveitada pelos anfitriões.

No sistema ofensivo do Tricolor, quem também teve ótima chance de converter foi David (entrando em velocidade na grande área e vendo Jean fazendo linda defesa no chute diagonal) e também Tinga que chegou a balançar as redes após cobrança de escanteio. Porém, a arbitragem paranaense de José Mendonça da Silva Junior anulou após detectar o toque de mão do lateral-esquerdo Carlinhos.

​Apesar dos esforços principalmente por parte do Fortaleza no tempo complementar, o jogo permaneceu com seu marcador sem alterações na Arena Castelão.



FICHA TÉCNICA

​FORTALEZA 0 x 0 ATLÉTICO-GO

​

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Data e hora: 04/10/2020 – 18h15

​Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior

Assistentes: Bruno Boschilia e Ivan Carlos Bohn

VAR: Rodolpho Toski Marques

​Cartões amarelos: Juninho, Tinga, Quintero, Yuri César (FOR); Gustavo Ferrareis, João Victor, Vagner Mancini, Zé Roberto, Oliveira (ACG)

Cartões vermelhos​: –

Gols: –

FORTALEZA: Felipe Alves; Tinga, Roger Carvalho, Paulão e Carlinhos; Juninho, Felipe (Gabriel Dias, aos 40’/2°T) e Marlon (Ronald, no intervalo); Romarinho (Fragapane, aos 31’/2°T), David (Wellington Paulista, aos 40’/2°T) e Yuri César (Osvaldo, aos 26’/2°T). Técnico: Rogério Ceni.

​

ATLÉTICO-GO: Jean; João Victor (Dudu, aos 15’/2°T), Éder, Oliveira e Nicolas; Marlon Freitas, Edson e Chico (Matheuzinho, aos 30’/2°T); Janderson (Zé Roberto, aos 14’/2°T), Hyuri (Everton Felipe, aos 38’/2°T) e Ferrareis (Natanael, aos 30’/2°T). Técnico: Vágner Mancini.