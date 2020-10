Jogos da série Yakuza ficarão grátis no final de semana na Xbox Live Gold

A Microsoft confirmou nesta quinta-feira, dia 1, que Yakuza 0, Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 estarão gratuitos por período limitado para assinantes Xbox Live Gold e membros Xbox Game Pass Ultimate. Os jogadores poderão ter acesso completo aos títulos durante esta final de semana, com a licença para jogá-los expirando no domingo, dia 4 de outubro.

Xbox Live Gold and @XboxGamePass Ultimate members, play Yakuza 0, Yakuza Kiwami, and Yakuza Kiwami 2 until 04 October with this weekend’s Free Play Days event https://t.co/jra2r9ySFE

— Larry Hryb (@majornelson) October 1, 2020