Joinville vence São Luiz e entra no G4 do Grupo 8 da Série D

Pela 3ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, o Joinville venceu o São Luiz por 2 a 0. Com o triunfo, o Coelho entrou no G4 do Grupo 8 da competição.

Os gols da vitória dos donos da casa foram marcados no fim da partida. Aos 36 minutos do segundo tempo, Renan Guedes abriu o placar, enquanto Kaynan deixou a partida com números finais aos 43 minutos.

Agora, o Joinville é o 3º colocado do Grupo 8, com 5 pontos conquistados. Com um ponto a menos, o São Luiz ocupa o 4º lugar. O líder é o Caxias, que venceu as três partidas que disputou.

Estamos como? Online e roteando! 😎⚫⚪🔴🔥 O Tricolor vence o São Luiz, na Arena Joinville, por 2 a 0. Os gols do Coelho foi marcado por Renan Guedes e Kaynan. No próximo domingo (4), às 15h JEC encara o Pelotas, no Rio Grande do Sul. #VamosSubirJEC 📸 Vitor Forcellini/JEC pic.twitter.com/wZYaB97KQd — JEC (de 😷) (@jec_online) October 2, 2020

Confira o resultado de todos os jogos da Série D do Brasileirão desta quinta-feira:

Pelotas 1 x 2 Caixas

Potiguar de Mossoró 0 x 0 Central-PE

Floresta 1 x 0 Atlético-PB Alagoinhas 3 x 0 Palmas

Joinville 2 x 0 São Luiz

Bahia de Feira 1 x 1 Brasiliense

Vitória da Conquista 0 x 3 ABC

Rio Branco-AC 0 x 0 Atlético-AC