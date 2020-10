Jojo chama Luiza de ‘babaca’ após traição de Cartolouco · .

Jojo Todynho chamou Luiza Ambiel de “babaca” após a atriz ter sido traída por Lucas Strabko, o Cartolouco, em A Fazenda 12. Na madrugada desta quarta-feira (7), a funkeira brigou com a musa da banheira do Gugu após o jornalista esportivo descumprir sua promessa e levar a amada para a roça da semana.

“Com sinceridade, você pode nunca mais falar comigo. Que você vá amanhã para essa prova [do fazendeiro] e ganhe. Mas, só tenho a te dizer uma coisa, você foi idiota, babaca! Babaca, porque eu falei para você, para! Isso aqui é um jogo meu bem”, alertou a carioca.

“As pessoas tem que entender que fazendo um grupinho, formando ideia ou não, quem decide é o povo. Isso aqui não tem negócio de popularidade, quem tem mais seguidores”, complementou a funkeira.

No quarto, Jojo, Luiza, Stéfani Bays, Carol Narizinho, MC Mirella e Victória Villarim repercutiam a traição de Cartolouco. A atriz lamentou a atitude do jornalista, mas a dona do hit Que Tiro Foi Esse logo relembrou: “Mas eu falei para você lá na oficina. Eu não dou permissão de dar segunda chance porque uma pessoa que é filha da puta uma vez, vai ser filha da puta sempre”.

Luiza criticou novamente a postura de Cartolouco, peão que fez aniversário ontem (6) e, por isso, recebeu um selinho da veterana. No entanto, nem o agrado a poupou da roça.

As peoas também criticaram a conduta do jornalista no reality. Quando o peão foi ao quarto para explicar sua decisão, Raissa gritou, mandou ele sair do quarto e o peitou até ser segurada por Stéfani.

Por decisão de Biel, Jojo foi vetada da Prova do Fazendeiro e logo encaminahda para à berlinda de eliminação. Luiza, Cartolouco e o cantor participarão da disputa pelo chapéu mais cobiçado do programa na noite de hoje, mas só um deles conseguirá aproveitar os benefícios do cargo. Os dois restantes se juntarão a funkeira na votação popular.

Confira os vídeos:

jojo jogando os fatos na cara de luiza pic.twitter.com/4RgnRaL1EW

— ma ri. (@acostumadinha) October 7, 2020

jojo pra luiza “eu falei pra você la na oficina, eu não dou permissão de dar segunda chance pq uma pessoa que é filha da puta uma vez, vai ser filha da puta sempre” pic.twitter.com/B1TtrTFCfG

— ma ri. (@acostumadinha) October 7, 2020

