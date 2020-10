Jojo despenca do sofá e corta clima entre Jakelyne e Mariano · .

Jojo Todynho despencou do sofá em A Fazenda 12. Na sexta-feira (2), a funkeira foi traída pelo móvel da festa, escorregou e caiu para trás. Enquanto era amparada por Lidi Lisboa, Mariano e Jakelyne Oliveira tiveram o clima de romance interrompido após ouvirem os gritos da funkeira.

Após alguns minutos na pista de dança da festa Emoji, Jojo seguiu com sua tradição e foi para o sofá disponibilizado durante a comemoração. Junto com Lidi, as peoas conversavam sobre as atividades no confinamento, até que a funkeira se desequilibrou, derrubou a parte de trás do móvel e caiu.

A intérprete de Jezabel (2019) percebeu o acidente e conseguiu pegar o braço em que Jojo segurava um copo com bebida alcoólica. Enquanto isso, Jakelyne e Mariano dançavam juntos na pista da festa. Ao ver o estado da dona do hit Que Tiro Foi Esse, o casal abandonou o momento a dois para ajudar a amiga.

O sertanejo pegou o copo e deu para a amada. Juntos, eles puxaram Jojo e conseguiram evitar o acidente. Coincidentemente (ou não), neste momento, os peões escutavam a música Beber, Cair e Levantar, que já foi interpretada pelas bandas Saia Rodada e Aviões do Forró.

