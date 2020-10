Jojo Todynho quer arranjar marido para participar do Power Couple · .

Nesta segunda-feira (12), Jojo Todynho revelou que está com vontade de fazer parte do elenco de um outro reality show da Record. “Eu tô querendo até casar para participar do Power Couple”, comentou a funkeira com Mariano na cozinha da sede de A Fazenda.

Ela descascava batatas enquanto os dois conversavam sobre as experiências vivenciadas no confinamento. “Isso aqui é um reality de convivência, a gente tem que pegar exatamente isso”, frisou o sertanejo.

A cantora preparava os alimentos e ouvia o colega com tranquilidade. “O melhor presente que a gente vai levar daqui é isso, é a experiência que a gente tá vivendo aqui. Jojo, a minha vida inteira eu falei eu jamais entraria num negócio desse, eu jamais daria conta de viver um negócio desse”, continuou a falar sem parar o sertanejo.

A dona do hit Que Tiro Foi Esse? concordou com o rapaz. “Eu sou a própria pessoa de dizer isso, eu corro de reality igual o cão, corria..”, soltou a cantora.

Na sequência a funkeira fez a revelação sobre o desejo de contrair matrimônio com o objetivo de integrar o reality de casais e arrancou boas risadas da dupla de Munhoz.

O sertanejo completou o assunto destacando o depoimento de conhecidos dele que já participaram de reality shows. “E foi o que me encorajou a vir, porque todo mundo que eu conheço que já participou, falou: ‘cara a experiência que você sai de vida dali é um trem sensacional, você vira outro ser humano quando saí de lá’, e realmente é”, confirmou Mariano.

Na última semana, Jojo Todynho foi para roça ao lado de Biel e Lucas Strabko, o Cartolouco. A cantora foi indicada pelo fazendeiro Juliano Ceglia. No confronto com os outros dois peões, ela levou a melhor. Ela recebeu 44,31% dos votos para sua permanência, contra 30,80 de Biel e 24,90% de Cartolouco, que foi eliminado.

Para quem não queria participar de reality show, antes de topar A Fazenda 12, a funkeira está indo bem e é um dos nomes do atual elenco que mais se destaca em repercussão juntamente aos fãs do programa.

Confira trecho da conversa de Jojo com Mariano: