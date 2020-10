Jojo Todynho se chateia com hipocrisia de Lidi Lisboa · .

Após voltar da roça em A Fazenda 12, Jojo Todynho chamou Victória Villarim para desabafar. A cantora revelou que ficou chateada com um comentário que Lidi Lisboa fez enquanto ela arrumava as malas: “Ela perguntou se ganharia uma cama hoje. Arrumou uma briga com a [MC] Mirella por conta disso e fez a mesma coisa comigo”, apontou.

Quando Lidi voltou da roça, discutiu com Mirella por considerar que a MC não havia respeitado seu momento ao falar em sua frente, enquanto arrumava as malas, que gostaria que Luiza Ambiel e JP Gadêlha voltassem. No entanto, Jojo sentiu que ela fez a mesma coisa. “Ela falou assim: ‘será que agora eu vou ter uma cama?’, enquanto eu organizava as coisas”, contou.

“Brigou com a Mirella quando voltou da roça, falando que não respeitaram o momento dela”, explicou Jojo. “Entendi, ela não te respeitou também. Falar é fácil, né? Fez a mesma coisa com você”, concordou Victória. “Talvez ela nem tenha feito de maldade, mas eu fiquei chateada, sabe?”, desabafou a funkeira.

“Se ela sentiu, ela não ia querer fazer isso. Tem coisa que eu não faço com os outros, porque odiaria que fizessem comigo. Se ela odiou essa situação, com certeza iria prestar atenção na hora de falar isso. Só se ela for muito sonsa”, alertou a bailarina.

A ex de Eduardo Costa contou que andou reparando no jeito da atriz e passou a considerá-la provocativa. “Eu ia até falar [com a Lidi], mas achei melhor não, porque a Luiza ia tomar as dores, mas eu fiquei chateada”, afirmou Jojo.

“Acredito que ela não tenha feito de maldade, mas mesmo assim, a gente também pode machucar a outra pessoa”, refletiu a cantora. “Da mesma forma que ela ficou chateada naquele dia com a Mirella, eu também senti. Mas eu gosto dela”, finalizou.

Confira:

Jojo chama Victória para conversar sobre a Lidi. #afazenda12#jojotodynhopic.twitter.com/rpQxBXa9d6

— A Fazenda 12 – Notícias #AFazenda12 (@Jr_Zappatta) October 9, 2020

Jojo continua a conversa com a Victória. #afazenda12pic.twitter.com/YSqbEpjbBK

— A Fazenda 12 – Notícias #AFazenda12 (@Jr_Zappatta) October 9, 2020

