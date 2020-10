Jorge Jesus fala sobre Veríssimo no Benfica: “Fiz muita força”

O zagueiro Lucas Veríssimo não viabilizou a transferência para a Europa e definiu a permanência no Santos para os próximos meses. No entanto, o técnico Jorge Jesus, do Benfica, demonstra grande admiração pelo jogador e fala sobre a insistência para que seu atual clube pudesse definir o negócio com o Peixe agora.

“Ele é um excelente jogador e sempre fiz força para que pudesse fazer parte do Benfica. Hoje, amanhã ou em outra data, não sei. Mas o fato é que o conheço bem”, comento o ex-comandante do Flamengo, em entrevista coletiva neste sábado.

O Benfica teria oferecido 6 milhões de euros (cerca de R$ 39,7 milhões) por Veríssimo. Curiosamente, o maior rival do time português, o Porto, também estava na disputa pelo defensor e chegou a uma proposta de 6,5 milhões de euros (R$ 43 milhões). Para o Santos, o negócio seria importante para melhorar a situação financeira, mas não houve tempo para concretizar a venda.

Agora, Jorge Jesus sabe que não pode gastar a energia pensando na chegada de Lucas Veríssimo ao Benfica. “É um tema fora de contexto, pois a janela de contratações se fechou. Ele não faz parte do elenco e tenho que pensar naqueles que estão aqui”, explicou o treinador.