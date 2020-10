Jorginho desabafa após empate do Coritiba em casa

O Coritiba está em ebulição. Neste sábado, o time voltou a jogar abaixo do esperado e apenas empatou sem gols com o Fortaleza, no Couto Pereira.

Questionado na entrevista coletiva sobre algum receio de perder o cargo, o treinador foi direto na resposta.

‘A diretoria tem todo o direito e poder de decisão (de demitir). Tenho consciência do meu trabalho, qualificado e dedicado. Faltavam peças que estão chegando e precisam de um tempo. Eu não sou mágico’, afirmou.

Com o placar de igualdade, o Coritiba aparece na 18ª colocação, com 13 pontos. O próximo rival é o Palmeiras, fora de casa.