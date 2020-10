Jornal catalão revela ‘segredo’ para Philippe Coutinho renascer na volta ao Camp Nou

O bom início de temporada de Philippe Coutinho no Barcelona garante elogios corriqueiros da imprensa espanhola. Nesta sexta-feira (9), enquanto o meia volta a atuar pela seleção brasileira, o jornal Mundo Deportivo mostrou a receita do sucesso do camisa 14.

De acordo com o jornal, Coutinho agora está muito mais preocupado com a forma física do que na reta final de sua primeira passagem pelo Camp Nou. Prova disso é que ele trabalha com dois preparadores físicos pessoais, fora do dia a dia do clube.

A escolha, segundo o Mundo Deportivo, faz com que Coutinho recupere o futebol mostrado em seus primeiros seis meses pelo Barça, quanto anotou 11 gols e só ficou atrás de Lionel Messi e Luis Suárez na artilharia.

Depois de uma segunda temporada de baixo nível, o meia foi emprestado ao Bayern de Munique e teve, ainda segundo o diário espanhol, contato com uma filosofia mais focada na parte física. E isso o fez trabalhar mais forte para manter a forma.

Coutinho fez até aqui três jogos oficiais na temporada, todos pelo Campeonato Espanhol. Anotou um gol, no empate por 1 a 1 com o Sevilla, e deu duas assistências, nas vitórias sobre Villarreal (4 a 0) e Celta de Vigo (3 a 0). Seu contrato vai até junho de 2023.