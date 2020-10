jornal coloca técnico português Ricardo Sá Pinto na mira do clube

Sem técnico desde que demitiu Ramon Menezes após a derrota para o Bahia, por 3 a 0, o Vasco viu a pressão aumentar depois de perder o clássico carioca para o Flamengo, por 2 a 1, no último sábado. Pensando nisso, a diretoria do clube segue se movimentando para trazer um novo nome. E ele pode vir de Portugal.

Segundo o jornal português A Bola, o técnico Ricardo Sá Pinto é uma das possibilidades analisadas pelo Vasco para assumir o comando da equipe.

Sem clube desde que deixou o Braga na temporada 2019-20, o treinador esteve perto de um acerto com o Panathinaikos. Mas, divergências contratuais fizeram as partes não chegarem a um acordo.

O ESPN.com.br apurou que o Vasco chegou a ir atrás de Tiago Nunes, ex-Corinthians. No entanto, o treinador não demonstrou interesse em assumir nenhuma equipe até o fim do Campeonato Brasileiro.

O Vasco da Gama está há cinco sem vitórias no Campeonato Brasileiro. Ao todo, são quatro derrotas e um empate. A equipe de São Januário ocupa o 10º lugar na tabela de classificação com 18 pontos conquistados.

Talles Magno, em comemoração do gol marcado contra o Flamengo, pelo Brasileirão Divulgação/Getty Images

O Cruzmaltino terá uma semana livre para treinar, já que não entra em campo no meio de semana. O próximo compromisso da equipe carioca é no domingo (18 de outubro), contra o Internacional, no Beira-Rio, às 18h15.