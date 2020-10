Jornal da Globo entra na mira de A Fazenda 12 e perde feio para a Record · .

Com a prova do fazendeiro que consagrou Luiza Ambiel como a líder da semana e jogou Biel e Lucas Strabko, o Cartolouco, para roça com Jojo Todynho, A Fazenda 12 bateu um novo recorde, com 14,9 pontos na Grande São Paulo. O reality rural fez uma vítima inédita na disputa pela liderança: o Jornal da Globo.

Exibido das 22h45 à 0h27, o programa apresentado por Marcos Mion disputou público com três atrações da rival. Durante o jogo Palmeiras x Botafogo, que acabou às 23h28 e teve média de 22,6 pontos, a Record se manteve na segunda colocação.

A partir do Segue o Jogo, A Fazenda 12 assumiu a liderança. Contra o programa esportivo, a vitória foi de 15,8 x 13,6. O telejornal de Renata Lo Prete ficou no ar de 23h53 à 0h56 e, ainda que tenha conseguido retomar o topo do Ibope na Grande São Paulo depois do fim do reality, perdeu feio para a Record na média final: 8,6 x 11,5.

Até quarta-feira passada, o Jornal da Globo mantinha a liderança porque A Fazenda acabava mais cedo por conta de Mr. Robot (2015-2019). Sem a série, o noticioso também virou alvo. Em sua exibição total, o programa da Record chegou perto de terminar em primeiro lugar pela primeira vez na média: 14,9 x 15,2 da Globo.

Veja abaixo as audiências de Globo, Record e SBT na Grande São Paulo em 7 de outubro de 2020:

Média do dia (7h/0h): 14,6 Bom Dia São Paulo 7,2 Bom Dia Brasil 7,6 Mais Você 7,1 Encontro com Fátima Bernardes 6,6 SP1 10,2 Globo Esporte 10,1 Jornal Hoje 10,2 Sessão da Tarde: Miss Simpatia 10,7 Laços de Família 16,7 Malhação 16,2 Flor do Caribe 18,5 SP2 22,8 Totalmente Demais 28,8 Jornal Nacional 27,5 A Força do Querer 27,5 Campeonato Brasileiro: Botafogo x Palmeiras 22,6 Segue o Jogo 13,6 Jornal da Globo 8,6 Conversa com Bial 7,2 Perception: Truques da Mente 6,3 Corujão: Desmanche – Perigo nas Ruas 5,6 Hora 1 5,1 Média do dia (7h/0h): 6,7 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h45) 2,7 Balanço Geral Manhã (rede) 2,2 Balanço Geral Manhã (local) 4,1 Fala Brasil 3,5 Hoje em Dia 4,1 JR 24H (Manhã) 4,1 Balanço Geral 8,1 Escrava Mãe 5,4 Os Mutantes – Caminhos do Coração 4,0 JR 24H (Tarde 1) 3,7 Cidade Alerta 6,2 JR 24H (Tarde 2) 5,1 Jornal da Record 6,6 Amor Sem Igual 7,5 Jesus 9,2 A Fazenda 12 14,9 JR 24H (Madrugada) 7,7 Entre Linhas 2,1 Fala que Eu te Escuto 1,1 Igreja Universal do Reino de Deus 0,7

Média do dia (7h/0h): 6,1 Primeiro Impacto 3,8 Bom Dia & Cia 6,5 Triturando 5,3 Casos de Família 5,5 O Que a Vida Me Roubou 7,1 Quando me Apaixono 7,0 SBT Brasil 6,1 Roda a Roda 7,3 Cupom Premiado Baú 8,2 Chiquititas 9,0 Cúmplices de um Resgate 8,8 Jogo das Fichas 5,9 Programa do Ratinho 5,3 The Noite 5,2 Operação Mesquita 3,0 Triturando (reapresentação) 2,0 SBT Brasil (reapresentação) 1,7 Primeiro Impacto 2,0

Fonte: Emissoras