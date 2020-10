jornal discute futuro econômico do Barcelona

O jornal espanhol “El Confidencial” traz uma reportagem sobre a alarmante situação financeira do Barcelona. O clube catalão deve a bancos e clubes um total de 820 milhões de euros (R$ 5,3 bilhões).

De acordo com o ‘Relatório do Ano Financeiro’ que a Uefa publicou, o Barça lidera o ranking dos clubes que mais devem na Europa.

O Barça fechou a temporada 2019-2020 com perdas de 97 milhões de euros (R$ 633 milhões) e terá novamente um prejuízo em 2020-2021, conforme previsto nas contas.

A pandemia de COVD-19 e a falta de público nos estádios fará com que deixe de entrar em 330 milhões (R$ 2,1 bilhões) nos cofres culés.

Por isso, o presidente Bartomeu terá que diminuir ainda mais a altíssima folha salarial do elenco. Com a queda de receitas, os gastos com jogadores serão 80% do orçamento, sendo que o permitido por LaLiga é 70%.

Mesmo com a saída de vários jogadores no fim da última temporada, o Barcelona precisa cortar gastos. As alternativas são: negociar redução salarial para o elenco, vender mais jogadores com ótimo valor de mercado ou se desfazer de atletas com salários altos.

O jogador com mais valor de mercado no Barça hoje é o jovem Ansu Fati, que pode gerar 150 milhões de euros (R$ 979 milhões). A outra opção viável economicamente seria liberar Messi, cujo salário gira em torno de 70 milhões de euros brutos (R$ 457 milhões) por ano.

Ansu Fati e Lionel Messi em aquecimento Getty Images

Além disso, o Barcelona quer implementar o projeto arquitetônico de modernização do Camp Nou e dos arredores (incluindo o estádio Johan Cruyff, do Barça B). O financiamento do projeto alcançaria os 815 milhões de euros (R$ 5,3 bilhões).