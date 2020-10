jornal diz o que City deve fazer com jogadores em fim de contrato

Mal a janela fechou, e o jornal Manchester Evening News já fez uma análise dos jogadores que podem deixar o Manchester City ao final desta temporada. Com cinco atletas do elenco em ano final de contrato, o veículo analisou o cenário de cada um.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Emprestado ao Derby County até o fim da temporada, quando acaba seu vínculo com o City, o goleiro Scott Carson “é uma opção experiente e tanto que ele mantenha seus reflexos e sua condição física, ele poderia receber uma oferta de acordo”.

Com isso, seu futuro no clube é colocado como “ver como as coisas vão”.

Já Eric García é “provável que deixe no próximo verão”. O zagueiro de 19 anos quer ir ao Barcelona, mas não houve acordo com o City nesta janela. Neste cenário, o jornal cita que o espanhol poderia até sair em janeiro por um valor mais reduzido.

O zagueiro Taylor Harwood-Bellis “deve ter um novo contrato”. O Manchester Evening News aponta que Pep Guardiola gosta do atleta, “então um novo contrato seria o caminho mais provável”.



1 Relacionado

Sobre Fernandinho, o veículo diz que o volante de 35 anos está “atualmente com um contrato estendido por uma temporada como resultado de sua grande contribuição na última campanha”.

“Extremamente apto e dedicado, não seria surpresa se ele ganhar a oferta de outra temporada”, afirma a publicação, que ainda enfatiza que o futuro dele no clube “depende da forma e da condição física”.

Por fim, o jornal cita o caso de Sergio Agüero. “O City já disse que a lenda irá tomar sua própria decisão de quando ele sai, mas muito irá depender da questão física depois de um período de quatro meses de ausência”.

Dessa forma, o futuro do argentino de 32 anos “deve ter outro ano, se estiver em condição física e bem”.