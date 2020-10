Jornal diz que Liverpool achou ‘novo Phillipe Coutinho’; veja quem é

Para o jornal inglês “Liverpool Echo”, o Liverpool encontrou um “novo” Phillipe Coutinho, que trocou Anfield por Barcelona no meio da temporada 2018-19. O escolhido pelo periódico é Sadio Mané.

Além de fazer muitos gols, o senegalês assumiu um papel de criação das jogadas do time comandado por Jurgen Klopp.

“Mantendo o melhor de seu próprio jogo, Mané tornou-se cada vez mais parecido com Coutinho, assumindo o manto de jogador do Liverpool em sua linha de ataque pela criatividade. Ele mudou para a esquerda desde que Salah foi contratado, lugar do campo que Coutinho preferiu”, disse o jornal.

O problema é que o Liverpool sente muita falta quando Mané não está em campo. O mesmo acontecia com Coutinho há três temporadas.

“A ausência de Mané não pode explicar totalmente a goleada sofrida para o Aston Villa, mas as equipes adversárias devem ser impulsionadas por ele não ter participado”, contou.