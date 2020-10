jornal espanhol analisa as 59 contratações que Barcelona fez… só nas especulações

Você já se perguntou quantos nomes são ligados a um grande clube europeu durante uma janela de transferências? Bem, caso a resposta seja sim, o jornalista Lartaun de Azumendi e o jornal El Confidencial fizeram um levantamento relacionado unicamente ao Barcelona que irá matar sua curiosidade – ou ao menos parcialmente.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar. Clique e saiba mais em DisneyPlus.com

De acordo com fio criado por Azumendi no Twitter, foram 42 jogadores especulados no clube catalão…e que acabaram não sendo contratados pelos blaugranas. Vale mencionar que a relação inteira contém 43 jogadores, sendo que é completa por Sergiño Dest, que foi de fato ao clube.

Os principais nomes que não chegaram foram os atacantes Neymar (PSG), Lautaro Martínez (Iner de Milão) e Memphis Depay (Lyon), além do zagueiro Eric García (Manchester City). Quanto aos dois últimos, havia a expectativa de um acerto nos dias derradeiros da janela, que fechou em 5 de outubro.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Houve nomes menos conhecidos, como os de Malang Sarr (Nice), Myron Boadu e Calvin Stengs (AZ Alkmaar), Aït-Nouri (Angers) e Max Aarons (Norwich City).

Os demais são: Wijnaldum, Salah e Mané (Liverpool), Barella (Inter de Milão), Angeliño, Zinchenko, Bernardo Silva, Mahrez e Gabriel Jesus (Manchester City), Gayà e Maxi Gómez (Valencia), Richarlison (Everton), Van de Beek e Tagliafico (Ajax), Pervis Estupiñán (Watford), Moussa Dembélé (Lyon), Mbappé e Bernat (PSG), Alex Telles e Diogo Leite (Porto), Immobile (Lazio), Bellerín (Arsenal), Douglas Costa e De Sciglio (Juventus), Emerson (Betis), Isak e Willian José (Real Sociedad), Unai Núñez (Athletic Bilbao), Rüdiger (Chelsea), Stuani (Girona), Dzeko (Roma), De Tomás (Espanyol) e Maripán (Monaco).

Gabriel Jesus comemora após marcar para o Manchester City sobre o Real Madrid EFE

Além disso, o jornal El Confidencial levantou os nomes que surgiram em capas de jornais. Entre atletas já presentes na relação acima, foram acrescidos outros 17: João Cancelo e David Silva (Manchester City), Rugani e De Ligt (Juventus), Kurzawa (PSG), Diego Carlos (Sevilla), Sancho (Borussia Dortmund), Willian (Chelsea), Cavani (sem clube), Ndombélé e Vertonghen (Tottenham), Upamecano e Werner (RB Leipzig), Fabián (Napoli), Alaba (Bayern de Munique), Luiz Felipe (Lazio) e Skriniar (Inter de Milão).

O veículo ainda fez o ranking dos campeões de aparições em capas no período entre 1º de abril e 5 de outubro, com Lautaro sendo o vencedor, com 31. Neymar vem na sequência, com 16, enquanto o terceiro lugar foi dividido entre Eric García e Miralem Pjanic, que de fato acabou chegando ao clube.

Nomes dos clubes entre parênteses são os de antes de eventuais transferências que vieram a acontecer