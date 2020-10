Jornal espanhol coloca joia do Palmeiras e revelação do Flamengo entre os 20 craques sub-20 do futebol mundial

O diário Marca, da Espanha, montou nesta quarta-feira (14 de outubro) uma lista com nomes de destaque do futebol mundial que tenham menos de 20 anos de idade e que despontam como futuros craques para os próximos anos.

Dentre os talentos escolhidos pela publicação, dois brasileiros figuram na lista e chamam a atenção do mercado internacional: Gabriel Verón, do Palmeiras, e Reinier, revelado pelo Flamengo e nome pertencente ao Real Madrid, mas cedido por empréstimo ao Borussia Dortmund.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar. Clique e saiba mais em DisneyPlus.com

O diário espanhol chama a atenção para o desempenho de Gabriel Verón com a camisa da seleção brasileira sub-17, campeã mundial da categoria em 2019.

Além disso, Veron foi peça-chave na conquista do Palmeiras no título mundial, em cima do Real Madrid, em anos anteriores. Ainda de acordo com o site Transfermarket, Veron é o atleta com maior valor de mercado da Conmebol Libertadores, avaliado em 25 milhões de euros, algo em torno de R$ 175 milhões.

Elogiado por Jorge Jesus e contratado por 30 milhões de euros, algo em torno de R$ 180 milhões, pelo Real Madrid, Reinier foi cedido ao Borussia Dortmund para ter mais minutos em campo e por enxergar o time alemão como um clube em potencial para crescimento na carreira.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

O garoto revelado na Gávea esteve pouco tempo em campo, mas ajudou o Flamengo nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Conmebol Libertadores, ambas em 2019.

Outro nome oriundo das bases brasileiras e que brilha neste momento na Europa é Rodrygo. O ‘Raio’ da Vila Belmiro foi elogiado pelo Marca por ter um ‘refino’ na forma de jogar e por ser um grande finalizador.

O diário coloca os três brasileiros ao lado de nomes que despontam como grandes craques e que brilham neste momento nos gramados europeus.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Além deles, o Marca ainda cita nomes como Alphonse Davies, de apenas 19 anos, e campeão da Uefa Champions League com o Bayern de Munique. Eduardo Camavinga, que está na seleção da França e que tem apenas 17 anos, além de Ansu Fati, uma das grandes promessas do Barcelona, também fazem parte da lista.

Veja os demais nomes abaixo. Jude Bellingham (17 anos, Borussia Dortmund); Pedri (17 anos, Barcelona); Rayan Cherki (17 anos, Olympique de Lyon); Giovanni Reyna (18 anos, Borussia Dortmund); Fábio Silva (18 anos, Wolverhampton); Mohamed Ihattaren (18 anos, PSV); Ryan Gravenberch (18 anos, Ajax); Benoit Badiashile (19 anos, AS Mónaco); Bukayo Saka (19 anos, Arsenal); Eric García (19 anos, Manchester City); Mason Greenwood (19 anos, Manchester United); Kang-in Lee (19 anos, Valencia); Takefusa Kubo (19 anos, Villarreal, emprestado pelo Real Madrid); Sergiño Dest (19 anos, Barcelona).