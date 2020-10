jornal espanhol rememora quando Pelé disse que Robinho parecia com ele

O jornal espanhol “Marca” analisou a carreira de Robinho, anunciado no final de semana como reforço do Santos até o final da temporada. O periódico recordou das palavras de Pelé ao ver pela primeira vez o “Rei das Pedaladas” jogando nas categorias de base do Santos.

“A primeira vez que ele tocou na bola diante dos meus olhos me deu arrepios. Quase me fez chorar. Seu drible é devastador, assim como a simplicidade com que maneja a bola. Lembro-me de mim mesmo quando tinha a idade dele”, disse o “Rei do Futebol”.

O artigo diz que Robinho foi muito menos jogador do que prometia ser quando chegou ao Real Madrid, em 2005. Depois de passar por Manchester City e Milan, sua carreira entrou em declínio. Acusado de um escândalo sexual na Itália, o jogador voltou ao Brasil para jogar por Santos e Atlético-MG, além de ter passado pelo futebol chinês e turco.

“Até o Rei pode errar um julgamento”, conclui o artigo.

Aos 36 anos, ele fará sua 4ª passagem pela equipe que o revelou para o futebol, ainda em 2002. O acordo com Robinho é de um salário mínimo no proporcional de outubro, novembro e dezembro.

Já em janeiro e fevereiro, quem arcará com os custos é Marcelo Teixeira, ex-mandatário santista e atual presidente do Conselho Deliberativo do clube.

A regularização do atleta na CBF tem que ocorrer até segunda-feira, já que o Santos deve sofrer uma nova punição da Fifa pelas dívidas com Huachipato e Atlético Nacional.

Em suas três passagens pelo clube santista, Robinho conquistou dois Brasileiros (2002 e 2004), uma Copa do Brasil (2010) e dois Paulistas (2010 e 2015).