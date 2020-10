jornal faz classificação da Premier League pelo mercado de cada time

Quem é o grande vencedor do mercado de transferências? A resposta para esta pergunta é bastante subjetiva, mas o jornal Daily Mail não só deu uma versão como montou uma classificação baseada no desempenho de cada um dos clubes da Premier League na janela.

O campeão seria o Aston Villa, de acordo com a publicação, que destaca o atacante Ollie Watkins, autor de três gols contra o Liverpool, assim como a expectativa de melhora com Matty Cash, Bertrand Traore, Emiliano Martinez e Ross Barkley. Por fim, é citada a permanência de Jack Grealish, que chegou a ser ligado a uma transferência ao Manchester United.

