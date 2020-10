Jornal inglês lista maiores promessas do futebol com dois brasileiros

O Jornal inglês The Guardian divulgou nesta quinta-feira a lista anual de grandes promessas do futebol mundial, chamada de Next Generation. Destaque para os dois brasileiros dentre os 60 nomes divulgados – são eles Bruno Gonçalves, do RB Bragantino, e Metinho, do Fluminense.

Next Generation 2020: picking out 60 of the best young talents in world football https://t.co/jKiUKnRy8B — Guardian sport (@guardian_sport) October 8, 2020

Bruno Gonçalves é um dos brasileiros na lista e ganha destaque do jornal – “o melhor jogador brasileiro nascido no ano de 2003”. Bruno é atacante e mistura velocidade com habilidade técnica. No Bragantino desde 2015, o texto destaca que o jogador falhou em tentar defender as camisas de Corinthians e São Paulo.

O segundo nome brasileiro, mas não tão brasileiro, na lista é de Abemly Meto Silu, mais conhecido como Metinho. O meia nasceu no Congo, mas chegou ao Brasil com quatro anos de idade como refugiado. Metinho conseguiu cidadania brasileira em 2019 e o jornal destaca o sonho do atleta em defender a Seleção Brasileira.

A lista incluiu apenas atletas nascidos no ano de 2003 e contou com nomes de vários países além dos tradicionais, como China, Congo, Islândia e até Tanzânia.