jornal lista as cinco ‘tarefas urgentes’ na temporada que vão além de Messi

Além da briga pelos títulos em disputa, o Barcelona terá, durante a temporada, tarefas a serem cumpridas no extracampo. Segundo o jornal espanhol Marca, cinco delas se tratam na parte da montagem e manutenção do elenco.

O clube culé terá pela frente as ‘dores de cabeça’ para renovar com Ter-Stegen, Lionel Messi e Ansu Fati. Além disso, os catalães, de acordo com o veículo espanhol, tentarão novamente o zagueiro Eric García e o atacante Memphys Depay.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Ter Stegen

Com contrato até junho de 2022, o goleiro tem um acordo para renovar até 2025, segundo o jornal Marca. O entrave seria o valor a ser recebido por temporada. O alemão pedi 18 milhões de euros (R$ 117 milhões). O Barcelona busca um acordo para o pagamento.

Lionel Messi

Caso Josep Maria Bartomeu continuasse, a saída do argentino seria dada como certa. No entanto, como haverá um novo presidente, a missão do novo mandatário será renovar com o craque. O Manchester City segue acompanhando de perto a situação.



1 Relacionado

Ansu Fati

O principal problema do Barcelona com a joia espanhola é o financeiro. Com o crescimento em potencial do jogador, o clube culé teria que abrir o caixa. O fator a se ter em conta é que Jorge Mendes, empresário de Ansu Fati, pedirá alto, já que é conhecido que clubes europeus estão dispostos a pagar 150 milhões de euros (R$ 980 milhões) e 10 milhões de euros (R$ 65 milhões) de salário por temporada.

Eric García

Desejo do Barcelona na atual janela de transferências, o capítulo final é estimado para janeiro, quando os espanhóis buscarão um acordo com o Manchester City. Caso não haja um consenso com os ingleses, a equipe catalã firmará um pré-contrato com o zagueiro e esperará até o próximo mercado de transferências de verão, quando ficará livre no mercado e sairá sem custos.

Memphis Depay

Depay é um pedido especial do técnico Ronald Koeman. A ideia do Barcelona é contratá-lo em janeiro, quando poderá se desfazer de Ousmane Dembélé e abrir espaço financeiro para a chegada do atacante holandês.