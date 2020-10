jornal lista ‘infiéis’ de Simeone e desgaste do treinador no clube

Na última segunda-feira (5), o Atlético de Madrid viu um dos seus grandes efetivos rumar da capital espanhola. Thomas Partey, um dos pilares do sistema de Diego Simeone, se transferiu para o Arsenal pelo valor de R$ 328 milhões. Na negociação, os Colchoneros receberam o uruguaio Lucas Torreira.

A saída do ganês de 27 anos traz à tona um velho problema que Cholo Simeone vive ao longo das últimas temporadas sob o comando do Atlético de Madrid: a perda de estrelas para outros rivais europeus.

O jornal espanhol El Confidencial trata a saída de Partey, somada às anteriores, como a ida de mais um ‘fiel’ do treinador argentino para outro gigante europeu. Vale lembrar que, nas últimas temporadas, o Atleti perdeu jogadores como Griezmann, Morata – declarado torcedor colchonero – e Rodri. Além dos atletas, Simeone também viu mais um ‘fiel’ deixar o clube. Germán ‘Mono’ Burgos, auxiliar e companheiro de Cholo, deixou a capital espanhola buscando o protagonismo como treinador.

A saída de Thomas Partey é tratada de maneira ‘fria e estranha’ pelo El Confidencial por conta forma que o ganês se despede do clube sem, em nenhum momento, citar o treinador argentino. No entanto, aponta a falta de sensibilidade da direção colchonera em não medir esforços financeiros para manter o ganês. Partey recebia R$ 15 milhões, na cotação atual, por temporada, no clube, enquanto a oferta do Arsenal estava na casa dos R$ 52 milhões.

Thomas Partey, pelo Atlético de Madrid, no clássico contra o Real Divulgação/Twitter @Thomaspartey22

Os R$ 328 milhões pagos pelo Arsenal ao clube espanhol vem em um momento oportuno para os Colchoneros. Por conta da pandemia, o valor vem para sanar alguns problemas financeiros do clube e ajudar a pagar os altos salários, como de Simeone (R$ 132 milhões, na cotação atual, por temporada), Oblak (R$ 66 milhões, na cotação atual, por temporada) e Diego Costa (R$ 52 milhões, na cotação atual, por temporada).

Ao todo, foram cinco anos de Thomas Partey na equipe profissional do Atlético de Madird. O ganês entrou em campo 188 vezes e marcou 16 gols. Além disso, conquistou uma Europa League, na temporada 2017-18, e a Supercopa Europeia, em 2018.