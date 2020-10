Jornal revela o tamanho do rombo do Real Madrid sem torcida nesta temporada

A pandemia do coronavírus decretou crise em vários setores pelo mundo, inclusive no esportivo. Em LaLiga, os clubes de futebol sofrem, especialmente, com a falta de torcida no estádio – o que é pior para os gigantes, já que a verba televisiva já ajuda em grande proporção na folha salarial dos times menores. No Real Madrid, por exemplo, o rombo previsto para a temporada toda de portões fechados é de 195 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,3 bilhão na cotação atual), de acordo com o jornal espanhol As.

Em comparação, Neymar custou ‘pouco’ mais que esse valor ao Paris Saint-Germain quando deixou o Barcelona em 2017: 222 milhões de euros (o que, na época, foi como R$ R$ 821 milhões).

O lucro previsto para a temporada seria de 822 milhões de euros, somando as três principais fontes de verba: televisão, patrocínios e estádio – assim, só o público representa quase 24% dessa verba.

Esse déficit só poderá ser contido com o surgimento de uma vacina até o final da temporada e, respectivamente, com liberação do governo local para o retorno do público a eventos esportivos.

Jogadores se aquecem para Real Madrid x Real Valladolid, por LaLiga Getty Images

Entretanto, o Real Madrid tem sido exemplar com as finanças nesse momento, já que registrou um superávit de 318 mil euros ao final da última temporada. Muito disso por conta dos 75 milhões economizados pelos cortes salariais dos jogadores em 10% (contando o corte dos bônus também) e de outra grande parte poupada dos salários de executivos de alto escalão.

Outro fator que resultou no superávit foi a venda de jogadores formados nas categorias de base. Segunda a publicação, o Real Madrid lucrou (ou vai lucrar quando todas as dívidas forem quitadas) cerca de 100 milhões de euros (R$ 663 milhões) com essas transferências.