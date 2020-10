Jornalista argentino descreve Leonardo Gil, reforço do Vasco: ‘Foi uma verdadeira garantia’

Quase que paralelamente, o Vasco acertou com o meio-campista argentino Leonardo Gil e com o técnico português Ricardo Sá Pinto. Nacionalidades diferentes, carreiras construídas geograficamente distantes uma da outra, mas o encontro entre eles pode dar liga. É possível perceber isso pela histórica cobrança de intensidade do comandante e pelo que diz Diego Barrera, jornalista que acompanhou de perto o novo jogador cruz-maltino.

– No Talleres o vi mais de perto. Foram quase 30 (29) partidas, dois gols e quase não se lesionava. Um jogador totalmente participativo, colaborativo, que sempre se doou, nunca guardou nada quando havia que marcar ou jogar. Estava no limite sempre. Fazia o primeiro passe e é um jogador de boa pegada. Nunca deixava te deixava a pé, como dizemos aqui – recorda Diego, da Rádio Pulxo y Continental, de Córdoba, ao LANCE!. E ele completa:

– A posição natural dele é de segundo volante, mas pode fazer a esquerda sem problema. No Talleres, ele foi uma verdadeira garantia. Quando ele se foi, demorou um pouco a conseguirem substituí-lo pela importância que ele teve aqui em Córdoba – explicou.

Formado no CAI, Gil passou pelo Olimpo, depois pelo Estudiantes, clube pelo qual foi emprestado ao Talleres (mesmo clube ao qual pertence Guilherme Parede, emprestado ao Vasco) entre 2016 e 2017. Depois rumou para o Rosario Central e, de lá, para o Al Ittihad (SAU). O contrato de empréstimo dele com o Vasco vai até o meio do ano que vem.