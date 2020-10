Jornalista chora no Encontro ao falar de reportagem sobre queimadas no Pantanal · .

Claudia Gaigher, repórter da TV Morena, afiliada da Globo na região do Mato Grosso, chorou no Encontro com Fátima Bernardes desta sexta-feira (16). Ela apareceu na edição de ontem (14) do Jornal Nacional fugindo de um incêndio que se alastrou em questão de segundos na região do Pantanal.

“A gente chora muito. Vou gravando e chorando. Tem hora que eu paro e não consigo. É a sensação de que veio uma onda de destruição. Não tem mais nada, tudo queimado e destruído. É uma sensação de impotência muito grande, porque não há o que fazer, o fogo chega de uma forma absolutamente veloz”, declarou.

A jornalista se mostrou indignada com a situação. “Eu me sinto um pouco revoltada e indignada porque foi permitido que isso acontecesse. A maioria dos casos de incêndio que acontece na região é cometido de forma ilegal”, completou.

Fátima contou que a profissional tem muito contato com a população ribeirinha e perguntou como as pessoas têm enfrentando tudo isso.

“Essas pessoas são muito importantes para aquela região, porque elas se habituaram e sabem viver de acordo com o que a natureza permite. São pessoas muito valentes, que ajudam nesse combate. São pessoas que vêm do Brasil inteiro e ganham salário mínimo, ficam contratados só por seis meses, e são incansáveis”, frisou.

O coronel Angelo Rabelo, que mora na região e está ajudando no combate às queimadas, também chorou ao vivo: “Saí de lá há poucas horas e ainda carrego essa paisagem de cinzas, de animais morrendo, e isso com certeza em um momento de forte emocionalmente. Mas não nos faltará força”.