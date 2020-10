José Aldo visita projetos sociais em Itaboraí e vira padrinho de CT: ‘O esporte dá um futuro melhor’

No último sábado (10), o bairro Esperança, em Itaboraí (RJ), recebeu a ilustre visita de José Aldo, ex-campeão do UFC e lenda do MMA, nos projetos sociais que são executados na localidade. O evento – que também contou com a presença de lideranças locais – foi uma amostra da força que a cidade tem por meio dos projetos. No “aulão”, vários professores, alunos e atletas puderam realizar atividades simultâneas de Muay Thai e Jiu Jitsu com Aldo.

Em declaração, José Aldo comemorou o convite, que se alinha com a necessidade de promoção do esporte, a celebração das artes marciais como instrumento de cidadania, além de maior qualidade de vida: – O esporte é uma das ferramentas capazes de gerar transformação e a garantia de esperança para um futuro melhor. O que vivenciamos aqui é a oportunidade de um espaço de qualidade para os atletas e cidadãos, gerando crescimento, empatia, responsabilidade e disciplina, fazendo parte da formação dos cidadãos – falou.

A visita representou um marco de inovação e desenvolvimento para a cidade, que teve a formalização do convênio para construção de um Centro de Treinamento de Lutas em Manilha, 7° Distrito de Itaboraí. Na oportunidade, o prefeito Dr. Sadinoel Souza convidou Aldo para ser “padrinho” do CT.

– É um momento histórico para a nossa cidade. Itaboraí é uma potência esportiva, temos atletas de peso na cidade em todas as categorias, então é preciso enaltecer os projetos aqui realizados e a oportunidade de construção do Centro de Treinamento. José Aldo representa superação, oportunidade, renovação e aperfeiçoamento. Fico feliz que ele apadrinhou o CT de Lutas, consolidando o importante trabalho que está sendo construído aqui. É isso que queremos para Itaboraí, uma cidade que cuida do cidadão e gera cada vez mais oportunidades por meio do esporte e da educação – disse o prefeito.

A parceria – e os recursos – para a construção do Centro de Treinamento de Lutas foi formalizada na gestão do então Secretário de Esporte e Lazer de Itaboraí, Ronaldo Anquieta, por meio de um convênio com o Governo Federal, e para tal, serão investidos R$ 2,5 milhões no CT. Além disso, foram realizadas cinco parcerias com o Ministério da Cidadania/Secretaria Especial do Esporte: expansão dos projetos esportivos, ampliação de infraestrutura desportiva, melhoria da urbanização local, geração de emprego, renda e melhoria dos serviços públicos para os cidadãos.

No que tange aos projetos de infraestrutura esportiva, Itaboraí será contemplada com a construção de um ginásio no bairro de Nancilândia, 1º Distrito – Centro, reformas e edificações, garantindo assim a melhoria da urbanização local em mais de cinco localidades. Outro fator de inovação é o investimento de R$ 3 milhões na instalação de uma ciclovia na principal avenida da cidade, 22 de maio.

Ao todo, serão 17 milhões reais investidos na cidade, segundo Ronaldo Anquieta: – Itaboraí é uma potência em vários sentidos, acreditamos na criação de oportunidades por meio de políticas públicas sólidas e na geração de emprego e renda por meio dos projetos e convênios. O investimento no município garante progresso, desenvolvimento, qualidade de vida e cidadania. É mais um marco desse processo de aperfeiçoamento, e continuaremos lutando para trazer mais ações que produzam melhorias – encerrou.