Jovem atacante celebra título da A2 do Paulistão com o São Caetano

Destaque na Copinha pelo São Caetano no inicio deste ano, com três gols e três assistências, o atacante Ronaldo, de 19 anos, segue enchendo os olhos do torcedor azulão nesta temporada. Na última segunda-feira a equipe venceu a decisão de pênaltis sobre o São Bento e foi tricampeão paulista da Série A2.

O jovem atacante foi um dos destaques do título da divisão de acesso. No total foram 19 jogos pelo clube nesta campanha com um gol e cinco assistências.

– Esse título vem para coroar todo o trabalho de reestruturação que estão fazendo no São Caetano. Tivemos todo o suporte e tranquilidade para treinar e jogar mesmo neste período difícil de pandemia. O reflexo foi dentro de campo com esse título e colocando o São Caetano na elite do futebol paulista – disse.

Ronaldo tem contrato até abril de 2022 com o Azulão, mas por conta de boas atuações desde o inicio do ano, já chamou interesse de clubes da Série A. Inclusive com uma proposta concreta de um grande clube de Minas Gerais.

– Até a decisão não quis saber de propostas para estar 100% focado na busca pelo título. Logo após o jogo meu empresário conversou comigo sobre algumas possibilidades. Mas, por todo o carinho e respeito que tenho pelo clube, só quero sair se for algo bom para todas as partes – finalizou o atacante.