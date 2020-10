Jovem Savinho faz estreia como titular e recebe apoio de Sampaoli

O jovem atacante Sávio, de apenas 16 anos, estreou como titular do Atlético-MG na vitória por 3 a 0 sobre o Goiás. O jogador já havia entrado em campo em outras partidas, mas começar entre os 11 foi uma surpresa de Jorge Sampaoli na escalação.

E, o menino se saiu bem com boas jogadas e dribles, tendo participação importante nos lances de ataque principalmente no início do confronto com o Esmeraldino.

O treinador do Galo comentou a participação de Savinho no jogo, que deixou o campo após uma pancada sofrida, saindo como forma de prevenção.

Sampaoli comentou que o grupo do Atlético-MG é jovem e terá de suportar a pressão e o volume cada vez maior de jogos para seguir bem no Brasileiro.

-Temos um time extremamente jovem. Estamos em crescimento. Que esse grupo jovem possa suportar a liderança e esteja preparado-disse, para em seguida falar de Savinho de forma elogiosa e cuidadosa.

-Sávio é um jogador muito jovem e com grande futuro. Está treinando com os companheiros, e sabemos de sua capacidade. Confiamos nele. Está no plantel e tem que estar à altura de jogadores de outras idades-completou o argentino.