Jovem zagueiro do Coritiba deve ganhar continuidade frente ao Santos

Melhor do que ter a sensação de fazer a primeira partida como atleta profissional é, seguramente, ganhar a oportunidade de repetir a dose logo na rodada seguinte. E, ao que tudo indica, essa será a situação do zagueiro Henrique Vermudt.

Depois de atuar contra o Palmeiras na fundamental vitória por 3 a 1 como visitante no Brasileirão, para o embate do próximo sábado (17) frente ao Santos às 19h no Couto Pereira, ele deve novamente fazer a dupla de zaga com Sabino pela atuação anterior de nível regular.

Como curiosidade em entrevista dada para o site oficial do Coxa, Henrique pontuou que não fazia ideia de sua escalação até o último treino da equipe antes de viajar para São Paulo. Algo que, para ele, construiu um roteiro perfeito quando concretizado com os três pontos.

Além disso, o atleta de apenas 21 anos de idade também reforçou o seu desejo de fazer com que a estreia seja apenas o início de uma grande trajetória no clube do Alto da Glória:

– Fiquei bastante surpreso, pois recebi a notícia praticamente em cima da hora, no treino antes da viagem que eu soube que jogaria. Não tinha como ser melhor, parecia um plano já arquitetado, era pra ser assim e aconteceu. Com certeza espero jogar muitas outras partidas, fazer bons jogos e criar mais uma parte de uma história aqui dentro do clube. Estou muito tranquilo, se precisar jogar estou preparado, assim como estive no último jogo.