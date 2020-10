Joyce ‘compra’ neto de Cibele e pisa gostoso em Ritinha · .

Joyce (Maria Fernanda Cândido) vai magoarRitinha (Isis Valverde) em A Força do Querer. A dondoca da novela das nove se recusará a dar as roupas mais bacanas de quando Ruy (Fiuk) era bebê para o filho que ela espera. A mulher de Eugênio (Dan Stulbach) fará questão de presentear o herdeiro que Cibele (Bruna Linzmeyer) inventará que vai ter.

Nas cenas previstas para irem ao ar na próxima segunda (19) na trama de Gloria Perez, Zu (Cláudia Mello) chamará a “sereia” para mostrar as antigas roupas de Ruy. A morena ficará encantada com a delicadeza das peças e começará a imaginar seu filho com elas.

Joyce verá toda a cena e, furiosa, deixará bem claro que não gostou de ver a nora tocando nas roupas. “Não pega nisso. Isso foi lavado e engomado. É do meu neto”, dirá, receosa. Sem entender, a filha de Edinalva (Zezé Polessa) rebaterá. “Se é pra ele, é meu também!”, soltará, toda animada.

A mãe de Ivana (Carol Duarte) alertará que as peças foram guardadas para o filho de Cibele. A essa altura da trama, a assessora empresarial fingirá esperar um herdeiro de Ruy para se vingar da traição que sofreu e também por ter sido trocada praticamente no altar.

Disputa de nora e sogra

Chateada com o comentário, Ritinha se rebelará e perguntará onde estão as roupas para o seu filho. Joyce tentará dar algumas desculpas esfarrapadas para cortar o clima difícil, mas a “sereia” não se dará por vencida.

“Olha dona Joyce, a senhora não precisa me engambelar não, viu? Eu não sou besta para não saber que a senhora queria que ele casasse com a outra lá”, avisará a rival de Jeiza (Paolla Oliveira), sem papas na língua.

A tia de Simone (Juliana Paiva) dirá que não é necessário trazer essa discussão à tona, já que a “sereia” conseguiu se casar com o primogênito da família Garcia. Zu verá o clima entre as duas esquentando e tentará mudar de assunto, mas Ritinha se recusará a falar com a sogra.

“Não quero isso, não. Égua, meu filho vai ter coisa muito mais bonita do que essa daí”, esbravejará ela ao sair andando, magoada com a sogra.

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar no ano que vem.

