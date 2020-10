Juan Mata rejeita proposta milionária da Arábia Saudita

Apesar da proposta milionária da Arábia Saudita, Juan Mata permanecerá no Manchester United. De acordo com o jornal “As”, o meio-campista espanhol recusou a oferta para permanecer no clube inglês.

A oferta que Mata recebeu era de 20 milhões de euros por temporada (cerca de R$ 130 milhões), mas o desejo do jogador de 32 anos era permanecer nos Red Devils.

O espanhol chegou ao Old Trafford em 2014. Desde então, atuou em 257 partidas, marcou 50 gols e deu 45 assistências.