Juan Mata tem excelente proposta para jogar na Arábia Saudita

Juan Mata, meio-campista do Manchester United, pode dar um novo rumo na sua carreira e jogar no futebol da Arábia Saudita. O espanhol tem uma proposta para receber cerca de 16 milhões de euros (R$ 104 milhões) líquidos por temporada aos 32 anos de idade. O clube saudita não foi revelado, e segundo Ian McGarry, apresentador do “Transfer Podcast”, não houve diálogo entre as partes.

– Os clubes ainda não sentaram para negociar e o jogador não se comprometeu, mas diante dessa oferta não há muitas dúvidas. A proposta está aí. Seu pai, que é seu agente, confia que o Manchester United deixaria Mata livre.

O espanhol está em seu último ano de contrato com o clube inglês, após os Red Devils optarem pela renovação automática após o fim da última época. O atleta está desde 2014 defendendo a camisa do Manchester United, mas suas opções parecem cada vez mais escassas diante do número de atletas do plantel da sua posição.