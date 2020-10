Juanfran sente dores no joelho e preocupa o São Paulo para o clássico

Titular na lateral-direita do São Paulo, o espanhol Juanfran sentiu dores no joelho esquerdo, no jogo da última quarta, contra o Atlético-GO, e será avaliado nesta quinta pelos médicos do Tricolor. Há a suspeita de torção no local, o que poderia tirar o atleta do clássico contra o Palmeiras no fim de semana.

TABELA

>Confira a classificação do Campeonato Brasileiro

Ainda no primeiro tempo do duelo no Morumbi, Juanfran sofreu um incômodo no joelho após uma dividida com o adversário e precisou ser substituído por Igor Vinícius. O espanhol não voltou ao banco de reservas após o intervalo e já iniciou um tratamento preventivo.

Na manhã desta quinta, o lateral passará por exames para detectar uma possível lesão. Tanto o jogador como os membros do departamento médico do clube desconfiam de que houve uma torção no joelho esquerdo, mas o diagnóstico ainda precisa ser confirmado.

Caso Juanfran não tenha condições de enfrentar o Palmeiras, no sábado, Igor Vinícius voltará ao time titular. O espanhol foi o escolhido de Fernando Diniz nos últimos três jogos (River Plate, Coritiba e Atlético-GO), mas corre o risco de perder novamente a posição na lateral-direita.