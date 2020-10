Juanfran sofre entorse e desfalca o São Paulo contra o Palmeiras

O lateral Juanfran desfalca o São Paulo contra o Palmeiras, sábado, no Allianz Parque. Nesta quinta, o jogador foi submetido a exames e foi diagnosticado um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito. O espanhol já iniciou o tratamento no Reffis do CT da Barra Funda. Desta forma, Igor Vinícius será o titular do Tricolor no Choque-Rei.

Juanfran sentiu dores ainda no primeiro tempo do jogo contra o Atlético-GO, na última quarta, e foi substituído. Na manhã desta quinta, passou por uma série de exames que apontaram o estiramento. O departamento médico do clube do Morumbi cuida do atleta, mas não deu um prazo para o seu retorno aos gramados. O problema, no entanto, não é grave.

Sem o espanhol, titular nos últimos três jogos da temporada, Fernando Diniz optará por Igor Vinícius – outro nome bastante utilizado no elenco e que está entrosado com os demais jogadores da equipe – no clássico diante do Palmeiras, no Allianz Parque, às 19h, do próximo sábado.

Confirmada a baixa de Juanfran, o São Paulo soma seis desfalques. Além do lateral-direito, o Tricolor não poderá contar com Gabriel Sara, suspenso, Hernanes, Liziero, Walce e Rojas – todos sob os cuidados do departamento médico do clube do Morumbi.