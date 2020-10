Juiz arquiva inquérito contra Neymar por vazamento de fotos de Najila

Neymar pode ficar mais tranquilo em relação a uma das acusações contra ele feitas pela modelo Najila Trindade. Em decisão proferida na última sexta-feira, o juiz Marcel Laguna Duque Estrada, da 36ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, arquivou e encerrou um inquérito contra o craque pelo vazamento de imagens íntimas da jovem, feitas em junho de 2019.

O jogador do Paris Saint-Germain foi alvo de investigações da Delegacia de Repressão aos Crimes Virtuais (DRCI). Neymar divulgou imagens de conversas com Najila para se defender das acusações e estupro, em um encontro do casal, em Paris naquele ano. Ela confirmou as conversas com o atleta, mas negou ter autorizado o compartilhamento nas redes.

Um mês antes do depoimento da modelo, a Vara de Violência Doméstica e familiar aceitou a recomendação do Ministério Público e arquivou o processo por estupro por falta de prova, enquanto Najila passou a ser alvo de investigações por falsa denúncia de um crime.