Juiz decreta derrota do Napoli para a Juve por 3 a 0 e ainda tira um ponto

O juiz esportivo Gerardo Mastrandrea decretou a vitória da Juventus sobre o Napoli por 3 a 0 e penalizou a equipe comandada por Gattuso com um ponto na tabela de classificação do Campeonato Italiano. Por conta de casos de Covid-19 no plantel, o time napolitano não viajou para enfrentar a Velha Senhora em Turim no último dia quatro de outubro.

Esta foi a decisão de primeira instância, mas o presidente Aurelio de Laurentiis deve recorrer no Tribunal Federal de Recursos. Segundo o juiz, o Napoli desrespeitou os protocolos sanitários implementados pela Federação Italiana de Futebol e os regulamentos estabelecidos desde o retorno da competição em junho.